El dólar “blue” se mantiene en $ 291,y caen el dólar financiero y las reservas

Por su lado, el Banco Central cerró la rueda de ayer con ventas por U$S 45 millones y corto una racha de 5 jornadas sin desprenderse de divisas. De esta manera, terminó la semana con un saldo positivo de U$S 4 millones. “El saldo negativo del mes vuelve a aumentar y se ubica hasta hoy en unos U$S 292 millones de pérdidas de reservas”, remarcó un operador financiero.