Jaldo y Manzur hablan de unidad, pero no de la fórmula

Jaldo también apuntó que, por el momento, no hay ningún candidato confirmado para las próximas elecciones, siguiendo la línea de lo declarado previamente por Manzur: “cuando la Junta Electoral dé a conocer el cronograma electoral, y se ponga en funcionamiento, vamos a ir cumpliendo, y vamos a ir tomando decisiones. Hoy no tenemos candidato a ningún espacio en el Partido Justicialista”. También sentenció: “no hay dudas que vamos a ir con una sola fórmula a gobernador y vicegobernador”. Y si bien prefirió no opinar sobre una posible fórmula compuesta por él y por Manzur, cuando le preguntaron si la veía posible desde lo legal, afirmó: “en política todo es posible”. (Producción periodística; Joel Katz)