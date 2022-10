Rugby: comienza la etapa más apasionante

Superada ya la fase de grupos, esta tarde comenzará la segunda etapa del Torneo del Interior: la de los playoffs. De los seis equipos tucumanos que iniciaron la competencia, solo tres quedan en pie, todos en el nivel A: Huirapuca, Los Tarcos y Universitario. Una de las las llaves de cuartos de final enfrentará a los dos primeros en Concepción, mientras que en otra, la “Serpientes” deberán visitar en Rosario a Duendes, uno de los máximos candidatos al título del interior.

A esa hora comenzarán también habrá llaves de cuartos de final del Torneo del Interior B: Old Resian vs CURNE; Córdoba Athletic vs Teqüé; Tala vs Jockey de Córdoba y Marista vs Mar del Plata Rugby.

El duelo entre Huirapuca y Los Tarcos (que podrá verse en vivo por el canal de Youtube de Try TV) implica una mala y una buena noticia: la primera es que al menos un equipo tucumano quedará eliminado esta tarde; la segunda es que habrá al menos un equipo tucumano en semifinales.

Hablar de favoritos a esta altura es improcedente. Si bien Huirapuca llega con la chapa de campeón del NOA y una sola derrota en el torneo, lo cierto es que pasó mucho tiempo desde el último mano a mano entre los concepcionenses y los “Rojos”: fue a fines de mayo, por la décima fecha del Regional, que terminó con una ajustada victoria de “Huira” por 19-16. Y el anterior a ese había sido justamente el partido que inauguró el torneo del NOA, también con un apretadísimo 17-15 a favor de los del sur. O sea, si bien el equipo de Tristán Molinuevo se impuso en ambas oportunidades, el resultado estuvo para cualquiera. Y en el tiempo que ha pasado desde entonces, Huirapuca ha sufrido algunas bajas clave, sea por lesión o por migración al rugby europeo.

Sin embargo, hay un detalle que sí juega a favor del “viento rojo”: la condición de local. En su cancha, Huirapuca perdió un solo partido en el año (vs Cardenales, a principios de abril). Desde entonces, ganó 10 partidos y empató uno. Juan Martínez (Cuyo) será el árbitro.

Por su parte, Universitario tendrá la difícil tarea de ganarle a Duendes, hasta aquí invicto (el árbitro será el cordobés Juan Chumbita. De todos modos, la “U” tiene plantel y nivel de juego para ganarle a cualquiera y en cualquier cancha. En caso de lograrlo, su rival de semis saldrá de la llave entre GER y Estudiantes de Paraná, mientras que el rival de quien gane en el sur será La Tablada o Santa Fe Rugby. Todos los partidos comenzarán a las 15.30