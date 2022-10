La provincia envió menos limón a Buenos Aires, pero ganó más

En cuanto a los precios (en todas las variedades, calidades, envases y pesos), los promedios mensuales el año pasado fueron superiores a los de 2020, entre enero y julio. Los valores superaron la media del período 2015-2019 (U$S 662,3 la tonelada) en el 111% en enero y en un 28% en febrero; los otros meses se vieron valores de un 4% al 61% inferiores a la media. El año pasado, el precio máximo se dio en enero (U$S 1.399 la tonelada); el mínimo, en julio (U$S 257 la tonelada).