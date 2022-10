Beatriz Lábatte: una maestra que construye desde la duda y el descubrimiento

- Hablar de la existencia de una “escuela de danza” determinada me remite a la caracterización que aporta el historiador, crítico e investigador cubano Pedro Simón: en nuestro caso, refiere a un estilo, a un conjunto de peculiaridades técnicas, de formas expresivas, de especial proyección escénica que tienen los bailarines y que los diferencia a unos de otros. Así, se define por su forma de bailar, de usar la técnica, su acento, su proyección, su estilo. La existencia de una escuela de danza específica y diferenciada implica un proceso muy rico y muy complejo y creo que aún no ha sido llevado a cabo en nuestro medio. En Tucumán tiene una larga historia, y actualmente se presenta como muy profuso y particular. Hay un soporte de instituciones oficiales sólido y también existe un medio independiente de formación de bailarines destacado y prestigioso. Sin embargo no parece haber sido suficiente para generar una forma de bailar que caracterice al artista tucumano.