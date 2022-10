Boca se sacó un partido “chivo”

Entre las virtudes que necesariamente debe tener un equipo con aspiraciones de ser campeón, está la de saber manejar la presión. Y Boca, que venía de tropezar con Newell’s, supo resolver ante Gimnasia la que le había tirado Racing con su triunfo sobre Lanús: el “Xeneize” se impuso 2-1 en la reanudación del encuentro correspondiente a la fecha 23 (suspendido a los 9 minutos del primer tiempo a causa de la represión policial) y no solo recuperó la punta que le había quitado la “Academia”, sino que le devolvió la presión de cara a la última fecha: ahora, los dirigidos por Fernando Gago están obligados a ganarle a River el domingo para tener chances de arrebatarle el título al equipo de Hugo Ibarra. En caso de empatar con River, los de Avellaneda tendrán que esperar que Independiente derrote a Boca en La Bombonera para quedarse con el título. El morbo está servido: tanto el “Millonario” como el “Rojo” deberán salir a jugar con la encrucijada de saber que, si ganan, podrían servirle en bandeja el campeonato a sus archirrivales. De hecho, ya a lo largo de toda la semana se produjeron acalorados debates entre los hinchas en las redes sociales acerca de si River e Independiente deberían o no “ir para atrás” a fin de no favorecer a sus némesis. Para muchos, una derrota no duele si es para arruinarle la fiesta a los de enfrente.