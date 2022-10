Estrenan “Diva, aquel recuerdo de fuego”

El retorno a la actuación ya estaba encaminado, aunque no lo supiese. “Siempre tuve ganas de volver a trabajar juntos con Gonzalo y cuando leo ‘Diva’ sentí el fuerte deseo de actuar con este director provocador y alocado y con un gran compañero de escena como es Emiliano. Uno cree que se olvida de actuar, pero no. Hay cosas que no se olvidan y que sanan el alma”, remarca.