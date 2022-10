“Pedí ayuda a mucha gente para poder entender por qué sigo vivo”

“Sé cómo me contagié (en el Hospital Padilla) y ya perdoné”, dijo con seguridad el oncólogo Felipe Palazzo en diálogo con el periodista Federico van Mameren, anoche en Panorama Tucumano. Fue uno de los miles de agentes de la salud que transitó la enfermedad del coronavirus durante un largo tiempo y de forma crítica. Hoy está recuperado y contó su historia: “Es una enfermedad de mucha soledad la covid-19. Estás aislado, con falta de oxigenación y te olvidás las cosas. Yo me dedico a la oncología y a los cuidados paliativos y siempre estás cerca de la muerte pero no la tuya. Con muchos pacientes y su familias escuché sobre esas negociaciones que se hacen y ahora me tocó a mí. Negocié con todo: conmigo, con la vida, con Dios. Cuando me recuperé le pedí a mi familia que me lleve a conocer a quienes me habían atendido en terapia intensiva”.