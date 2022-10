La muerte de la joven en Trancas: "No vamos a desamparar a la familia"

“Este es el compromiso que asumimos hoy con Olga Góngora y su hijo (madre y hermano de la víctima). También asumimos el compromiso hasta las últimas consecuencias con la investigación. Aquí no ocultamos nada de nadie. No tapamos ningún problema. No estamos bajo ningún punto de vista escondiendo a nadie. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad”, dijo el mandatario tras la reunión con los familiares y el abogado representante, Sergio Pérez, en la Casa de Gobierno.