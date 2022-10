Nuestro segundo cerebro: la relación entre el sistema digestivo y las emociones

¿Alguna vez has sentido “mariposas en el estómago”? ¿Has tenido una experiencia que te hace un “nudo en el estómago”? Cuando el estómago manifiesta tus emociones no es coincidencia. Cuando la mente dice “¡esto no me gusta!”, es realmente tu estómago que está tratando de decirte algo. “Existe una fuerte conexión entre el cerebro y el tracto digestivo, y están en constante comunicación uno con el otro. Por eso a la parte del sistema nervioso que reside en el tracto digestivo a menudo se le llama el ‘segundo cerebro’”, afirma Susan Bowerman, directora de Educación y Capacitación, de Herbalife Nutrition.