Muerte de una joven en Trancas: la fuerte repercusión nacional y las críticas a la Policía en las redes

Por otra parte, en las redes sociales decenas de usuarios no dejaron de expresar su repudio e indignación, condenando el accionar de la policía de Trancas. “Es tremendo y otra historia más que suma al prontuario. Sabemos que nadie hace nada y así seguiremos. Ojalá se pongan las pilas y laburen cómo tiene que ser”, “Mucho ministerio de la mujer pero no son capaces de instruir a las comisarias como actuar cuando una mujer va a denunciar violencia”, “Que horrible noticia... fue a pedir ayuda y no le dieron importancia! Como tan imbéciles los policías esos... Quien sabe, tal vez esos hagan lo mismo en sus casas con sus compañeras, como atrasamos como sociedad con estos temas”, fueron solamente algunos de los comentarios de enojo en las redes.