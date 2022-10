Momento incómodo en la mesa de Juana Viale: el cruce con Charlotte Caniggia

Juan Minujín, otro de los invitados, también quiso sumarse al debate y le preguntó: “¿Alguna cooperativa de cartoneros conocés?”. “No, no conozco nada de eso. Lo veo a veces en la calle, pero no sé nada de esto”, enfatizó la mediática. Para reforzar su idea, la conductora opinó: “Está bueno empezar a abrir un poco y conocer para ayudar y colaborar, porque si tenés hijos va a ser la Tierra que ellos hereden”. Sin embargo, Charlotte siguió firme en su postura: “Igual el mundo ya es un desastre, por más que uno recicle....Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al ped... Me parece. Es mi punto de vista”. “Yo no creo, cada granito ayuda”, apuntó Juana.