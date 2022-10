Día de la lealtad; Alberto alienta, pero no asiste

Aunque parezca obvio que no haría falta, por el momento, Alberto Fernández no fue invitado a ninguno de los actos organizados para celebrar el Día de la Lealtad peronista, y trascendió que los allegados de la Casa Rosada están buscando alguna actividad formal dentro de lo que corresponde a la actividad presidencial para el lunes. Y es que Fernández decidió no participar de ningún acto.