Día de la Lealtad: "A no asustarse por las distintas convocatorias", afirman en el Frente de Todos

"El 17 de octubre va a haber actos en muchas plazas, y en todos esos lugares habrá peronistas reafirmando lo mismo que se puso en disputa aquel 17 de octubre (de 1945), que una Argentina para pocos no es viable. Hoy se vuelve a reeditar eso con debates en el medio pero no hay que asustarse porque en lo principal, en el modelo y las cuestiones de fondo, todos los peronistas defendemos lo mismo", aseguró Katopodis, declaraciones a la radio AM 750.