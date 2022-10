Violencia de Género: piden 20 años de prisión para un hombre por una brutal paliza

“Me pegaba y me maltrataba, me rompía la ropa y me dejaba llena de moretones, me agredía también psicológicamente. Ahora no puedo hacer nada, estoy tirada en la cama, postrada de por vida”, señaló, aun afectada por los hechos. “Antes estudiaba y ahora no puedo ni atender a mis hijos. No tengo ganas de vivir así como estoy, me quiero morir”, agregó.