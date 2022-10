Las economías regionales se acercan a romper su récord de exportación y de ingreso de divisas

El complejo lácteo se ubicó en primer lugar, con U$S 1.141 millones el año pasado. Le siguieron la industria frutícola (U$S 1.130 millones), la vitivinícola (U$S 1.052 millones) y el sector manisero (U$S 1.039 millones). Si se toma el complejo girasol y los aceites, estos también se encuentran entre las economías regionales que más valor agregado han producido, con un total de U$S 1.293 millones.