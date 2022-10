Tucumán: el rinde del trigo se derrumbó a 400 kg por hectárea

Calidad

Más allá de la escasa producción, Palomo destacó que se cosechó un buen trigo. “La calidad del trigo es buena, porque no sufrimos heladas al momento de espigazón o de grano lechoso que lo pudiera arruinar, y tampoco tuvimos lluvias que lo puedan brotar al momento en que estaba seco grano. La lluvia de hace 15 días no hizo daño, porque los trigos aun no estaban maduros”, dijo.