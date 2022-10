Juan Barraza: “Los argentinos nos espejamos en el desapego a las normas”

- El plus tiene que ver con la picardía o con la viveza criolla. Cuando actué en México o en Colombia noté que la gente era mucho más inocente en algunos puntos; entonces la comedia tiene un tinte un poco más ingenuo. Me parece que un ejemplo de esto es Roberto Moldavsky. Veníamos acostumbrados a que el humor judío fuera más por el lado de la culpa, la madre sobreprotectora sufriendo porque el hijo no le come o no se abriga. Y viene Moldavsky a destapar una faceta mucho más interesante para mí, que es el judío argentino. Nos invoca a reírnos del pillo que te acuesta cuando te das vuelta. En eso creo que nos podemos espejar: en el desapego a las normas y a las actitudes que esquivan la moral y las buenas costumbres. Me resulta mucho más entretenido eso, porque entiendo que el humor nos ayuda a romper con estructuras. Si no es un poquito irreverente al menos, no me llama tanto la atención.