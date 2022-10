Día de la Madre: ¿Y si le regalás un libro?

Cualquier excusa es buena para regalar un libro. Y el Día de la Madre no es la excepción. Si todavía no encontraste el obsequio perfecto para tu mamá, aquí te damos una ayuda: títulos con los que podés sorprenderla desde el corazón y desde el humor. Hay distintos textos, de ficción y no ficción, que permiten acercarnos a distintas maternidades. Además, se pueden leer una y otra vez. Y si van con una linda dedicatoria, tiene muchísimo más valor.