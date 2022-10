“Los argentinos se mudan al extranjero a medida que la economía se deteriora”, sostiene Financial Times

Por tal motivo, se consideró que el pesimismo frente a la crisis económica resulta clave al analizar los movimientos migratorios. Roy Hora, historiador e investigador del CONICET indicó a The Financial Times que “los números pueden no ser necesariamente muy altos, pero la idea de que podrías estar mejor en otro lugar está creciendo y resuena”. Si bien la situación se torna notable, el especialista sostuvo que en Argentina resulta difícil obtener estadísticas oficiales de migración dado que “han sido históricamente insignificantes” ya que se trataban de grupos pequeños.