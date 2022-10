Gloria Carrá reveló una experiencia paranormal que vivió cuando era niña

Luego, recordó un hecho relacionado del que se enteró años más tarde. "Esto viene de más atrás, me acuerdo de ser muy chiquita, llegar a la casa de una prima, y que todas salgan gritando. Y yo le decía a mi mamá: ´¿qué pasó?´. ´No, es que las chicas hicieron algo feo...´, me decía. Años después, mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, y que puso ‘quiero hablar con mi amada hija’, tocó mi mamá el timbre y cuando me vieron a mí todas salieron rajando del cagazo".