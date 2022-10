La venta de garage se reinventa: ahora se hace en vivo en las redes

Para la conductora, este es un desafío nuevo que no tenía en mente. Todo lo que hace es improvisado. “No tengo un guión, y tampoco tengo filtro en vivo. Voy mostrando las prendas, mientras las describo y hablo tonteras, hago chistes”, confiesa la mujer de ojos celestes, que no tiene problemas en saltar, cantar y bailar mientras vende cosas. Lo máximo que estuvo frente a las cámaras fueron dos horas. “Disfruto mucho; sobre todo los mensajes que me manda la gente. Pero es cierto que es muy agotador; además me quedo sin voz”, cuenta minutos antes de promocionar dos camisas “tapa bofes” y unos borcegos casi nuevos, que “habría que guardar para el año que viene porque en el verano tucumano nos sacarían arañas pollito en los pies”.