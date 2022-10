Septiembre cerró con el 80% del trigo entre malo y regular, debido a la falta de agua

“Lo que está pasando con el trigo es algo inédito”, afirmaron ingenieros de General Pinto que están evaluando si continúan o no con el cultivo. “Más del 60% de los trigos está en esta situación. Es muy probable que no lleguen a la cosecha, son lotes sobre los cuales no les ha llovido nada”, añadieron. Dicen que se trata de trigos que se sembraron con una fuerte inversión en dólares: “se fertilizaron para superar los 40 a 50 quintales por hectárea (qq/ha), y hoy se evalúa secarlos. Para que esto no suceda, tendría que llover entre 20 mm a 60 mm antes de la primera quincena de octubre”.