Sampaoli regresó a Sevilla

Sevilla necesita levantar el rendimiento, ya que con Julen Lopetegui como entrenador solo ganó un partido de los 10 que disputó. Y el que tendrá esa difícil tarea es Jorge Sampaoli. El DT santafesino regresa a Sevilla luego de cinco años. “Le pido a la gente que no viva del recuerdo. Empiezo una temporada nueva. Que no recuerden lo que pasó antes. Quiero ganarme el respeto de esta gente a partir de ahora. Nace una etapa que me va a poner a prueba y tengo que estar preparado”, explicó.