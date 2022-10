Indignación con Wanda Nara tras la participación de Oriana Sabatini en ¿Quién es la máscara?

Sucede que la empresaria y ex esposa de Mauro Icardi había subido la semana pasada a su cuenta de Instagram una foto junto a Oriana Sabatini, quien no tenía puesta la máscara pero si el resto del disfraz. Recién en la emisión de ayer lunes apareció Oriana disfrazada de La Dragona, pero no tuvo el menor misterio ya que Wanda había “spoileado” todo la semana pasada.