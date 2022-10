¿Mensaje de Vargas Aignasse a Chahla?: "el peronismo tiene buenos candidatos, y no de afiliación reciente"

Inmediatamente, Vargas Aignasse precisó que no se trataba de nada personal como la ex ministra de Salud de la provincia. "Esto no es cuestión de personas -tengo la mejor relación con la diputada, una relación personal, de afecto-, sino de cómo el peronismo debería definir hacia adentro sus candidaturas. De hace muchos años venimos asistiendo a que el candidato a intendente de San Miguel de Tucumán sea elegido por dos o tres personas o por una encuesta; y llegó el momento de que el peronismo defina su candidato, y de ser competitivos. Muchos compañeros merecen ese lugar; hace muchos años que trabajan en el peronismo. Es lo que me gustaría, sin desmerecer a nadie", manifestó Vargas Aignasse.