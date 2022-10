Antofagasta: mar, desierto y un cielo por descubrir

Según informó el Servicio Nacional de Turismo de Chile, Sernatur, los precios se han ido adaptando al turista y hay muchas ofertas de temporada. Hoy, además, para ingresar a Chile ya no se necesita el carné de vacunación homologado sino solamente el carné de vacunación local y, de no contar con ese documento, un PCR negativo realizado 48 horas antes. Desde el 1 de este mes en Chile, además, ya no se utilizarán las mascarillas o barbijos.