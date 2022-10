Alberto Nicolini: “desde el punto de vista del patrimonio, Tucumán es una ciudad bombardeada”

- El conjunto de cuatro manzanas de la plaza Urquiza, el Teatro San Martín, el Casino, el bulevard Sarmiento, los lapachos cuando están en flor, la plaza San Martín, cuando está florida. Hay ambientes. El parque, que Salta no tiene. Pero vuelvo a Salta. La plaza de Salta es mucho más linda. A la peatonalización la ha hecho Romero. Está muy hábilmente organizado el tránsito vehicular. El problema es que tuvimos gobernadores como Alperovich, que quiso vender 60 edificios de la Provincia. Una vez me lo presentaron a Romero, y le dije: “gobernador, hay algo que me preocupa, me dijeron que corre riesgo el teatro Victoria”. Y él me dijo: “¿el del arquitecto Prebisch? No se preocupe, ya tengo preparado para expropiarlo”.