¿Qué dijo Marcela Tinayre sobre las críticas que recibió Juana Viale por su nuevo programa?

En la emisión del sábado 24 de septiembre, Mirtha recibió en su mesa a Luis Majul, Santi Maratea, Patricia Bullrich, Karina Jelinek y Marcelo Polino. Cuando este último le consultó a la diva si se había enojado con el cambio de nombre del programa, ella explicó: "No, no... está bien. Me dio un poquito viste de... que no estaba más 'Almorzando con Mirtha Legrand'... 55 años... Pero lo hablamos con Juana y con Nacho también y era raro 'Almorzando con Mirtha Legrand' con Juanita".