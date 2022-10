Zaira Nara apuntó contra Florencia de la V: "Qué pena que hables con tanta mala leche"

Tras conocerse esta noticia, los rumores sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. En el programa Intrusos (América), Florencia de la V contó una polémica teoría sobre el divorcio de la hermana de Wanda Nara. “Dicen que como Zaira no estaría trabajando, estaría utilizando esta estrategia para conseguir algo”, afirmó la ex conductora de La Pelu.