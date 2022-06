La foto que confirma la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Apenas se enteró de los rumores, Zaira salió a desmentirlo: “Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París”. También habló de Jimena, la apuntada como tercera en discordia: “La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”.