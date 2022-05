Zaira Nara rompió el silencio y habló sobre su crisis con Jakob von Plessen

"De chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice. Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que uno tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire", afirmó.