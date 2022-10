Voley: Las Panteras siguen haciendo historia

Por la fecha cuatro del Torneo del Interior A los equipos tucumanos jugarán de visitantes, desde las 15.30: en Rosario, GER vs. Los Tarcos y Jockey Club vs. Universitario; en Santa Fe, Duendes vs. Tucumán Rugby y en Río Cuarto, Uru Cure vs. Huirapuca. Por el Torneo el Interior B, Tucumán Lawn Tennis recibirá a Natación y Gimnasia, desde las 15.30.