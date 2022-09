Tras cerrar una paritaria del 94%, la Bancaria pide revisiones en el impuesto a las Ganancias

Fundamentan el pedido sobre la base de la reforma a la Ley N° 27.617 (Impuesto a las Ganancias), publicada en el Boletín Oficial el 21 de abril del año pasado. "Se introdujeron modificaciones, con el objeto de promover que la carga tributaria de dicho gravamen no neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida por el Gobierno. A partir del 1 de junio (del año en curso) no corresponde efectuar retención alguna del impuesto a las Ganancias cuando la remuneración bruta mensual no supere los $ 280.792", recuerdan los dirigentes en el texto.