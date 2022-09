Barbie Vélez reveló cuáles son los nombres que pensó para su hijo

La hija de Nazarena Vélez contó, además, cómo está atravesando el embarazo. "Me está tratando muy bien. Sí estoy muy cansada, pero muy cansada. Me dijeron que al cuarto mes se me iba a ir y no se me estaría yendo. De hecho, miren esta cara. A veces me dicen '¿Barbie estás triste?' y no, no estoy triste, tengo cara de cansada todo el tiempo", dijo.