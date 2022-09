Qué hay para hacer este viernes en Tucumán

Hoy desde las 22, Sala Ross (Laprida 135) presenta Fugados (microciclos de artes vivas) y Ketchup. Amalita y Amalita son dos consumidoras de arte profesionales. Están supercontentas porque van a asistir a la última muestra de una artista muy conocida, pero para su desilusión no hay vernissage ni hay muestra, sólo alguien que parece estar interpretando un personaje. Ketchup plantea con humor y autocrítica un recorrido por los pasillos del arte y los debates que allí se plantean ¿Es la sangre ketchup en el teatro? ¿qué fue primero, el huevo, el arte o la gallina? ¿por qué tenía tanta sangre? Rozando lo absurdo, lo filosófico y lo grotesco. Ketchup no dejará al espectador sin interrogantes sobre la muerte de alguien no tan conocido. Actúan Madeleine Jaime Azcárate, Jorge Lucas Romero, Nicolás Luna y Gonzalo Gómez.