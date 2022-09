La flautista tucumana Carla Guzmán presenta hoy su primer disco

- Son pinceladas de un cuadro latinoamericano porque tenemos desde lo que son folclore y tango hasta música de Chile y de Brasil. Hay, por ejemplo, un choro compuesto por Carlos Podazza. Son obras que me han acompañado a lo largo de mi formación como estudiante en la facultad hasta ahora. Yo gané en Cosquín en 2011. Han pasado 11 años desde entonces. Sentí que tenía que plasmar estos años y por fin materializar la obra que me representara y que me difundiera. Y además porque por fin se ha concretado, en este paseo latinoamericano de obras que me representan.