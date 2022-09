Crisis de los neumáticos: la audiencia se postergó hasta mañana y sigue el conflicto

El dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, sin embargo, se mostró escéptico respecto de la efectividad que puedan tener los dos paliativos que planteó ayer Massa. “Dijeron que se pueden traer cubiertas de Brasil, pero esas no tienen homologación [en el país], o sea que no pueden ser utilizadas. En tanto, lo que haya en Aduana no sé qué les puede servir a las terminales. Tengo mis dudas de que pueda ser algo de eso utilizable, porque son neumáticos en su mayoría chinos”, dijo el empresario a LA NACION. Madanes Quintanilla es tal vez el empresario que mejor conoce a Crespo, que fue delegado en su fábrica y construyó desde allí su poder.