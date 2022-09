El invierno no quiere dejar Tafí del Valle

La nieve en Tafì siempre es buena noticia. E implica que muchos turistas se animen a hacer “una escapada”, sin importar el día o las responsabilidades. “La nevada ha sido en zonas de alta montaña y en el oeste del Valle; allí es dónde más se intensifica. En el centro no quedó nada -comentó la informante turística Silvia Roldán-; hemos tenido bastantes consultas telefónicas, pero no mucho más movimiento... Lo que sí ha generado la nevada es que muchos viajantes no puedan seguir hacia los Valles Calchaquíes, porque se cortó la ruta 307”.