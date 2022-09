Por qué el calcio y el potasio previenen los cálculos renales

“Estos hallazgos en la alimentación pueden tener una importancia particular debido a que las recomendaciones para la prevención de cálculos renales se basan principalmente en factores alimentarios asociados con la formación de cálculos por primera vez y no con la formación recurrente de cálculos. Es posible que los pacientes no hagan cambios en su alimentación para prevenir un caso de cálculos renales, pero es muy posible que estén dispuestos a hacerlo si eso les ayuda a prevenir la recurrencia”, señala el autor experto, doctor Andrew Rule, nefrólogo de Mayo Clinic.