Tres películas de ficción que “protagonizan” los asteroides

Lo intentaron en Don’t Look Up (No miren arriba) pero no lo lograron. “Apuntarle” a un asteroide y desviarlo (o destruirlo) hasta hace poco parecía sólo ficción. En realidad, todo lo que tiene que ver con los asteroides es, para nosotros, un escenario casi imposible. Y por eso es que las películas sobre esta temática abundan. Aunque, como el caso del film de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, todo puede volverse realidad.