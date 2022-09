Causa Vialidad: solicitaron la absolución para el primo de Néstor Kirchner

Los defensores dijeron que su defendido no tuvo ninguna relación con las obras que se juzgan en el caso y por lo tanto, debe ser absuelto. “Estaba en total y absoluto desconocimiento de lo que ocurría con las 51 obras públicas. No por un desconocimiento deliberado, sino porque sus tareas eran otras”, afirmó Guzmán. Su colega manifestó que cuando el ex director de Vialidad Nacional de la administración de Mauricio Macri, Javier Iguacel, hizo su denuncia, no mencionó al arquitecto Kirchner, que apareció en la causa cuando los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron las indagatorias de 34 personas, entre las que figuraba Kirchner.