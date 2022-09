“Por el miedo a vincularnos, cambió nuestra forma de amar”

- Su éxito se debe a que supieron conjugar el capitalismo con el amor, de ahí que hoy se habla de vínculos poliamorosos, es decir que hicieron del amor un neoliberalismo. Pero también gracias al algoritmo, ya que parte de la inteligencia de Tinder es mostrarte una belleza equivalente, es decir que su éxito se basa en mostrar-nos el reflejo ideal de uno mismo. Es decir, lo que estas aplicaciones logran “reflejar” es el lado amable del otro, con lo cual me devuelven una imagen ideal, que en definitiva, es de mí mismo. No saber si lo que tengo es lo que busco responde a esta excesiva oferta que proporcionan estas aplicaciones. Tinder juega con la ilusión de a mayor cantidad de matchs, mayor posesión de los otros, ¿pero realmente lo quiero poseer? No, porque hoy no está bien visto, se tilda al amor que es posesivo como un vínculo tóxico. Es decir, que muchas veces lo que suena a progresista responde más bien a una lógica neoliberal, en tanto reduzco al otro a las leyes del mercado, que es casi como satisfacer un antojo. Hoy consumar el acto sexual a través de tinder es como comer una pizza rica que compraste por pedidos ya.