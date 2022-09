Se suspendió la producción de neumáticos en el país y se aguarda una reunión clave en Trabajo

El punto más conflictivo es el reclamo sindical de que los turnos y horas trabajados sábados y domingos se paguen al triple (esto es, con un plus del 200%) que los de días de semana, algo no contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector (CCT 636) homologado en 2011, que incluye adendas por empresa. “El Sutna pretende cambiar un Convenio en una negociación paritaria”, dijeron desde el lado de las empresas. Es lo que no están dispuestos a rediscutir.