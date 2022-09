Cartas de lectores III: Chapulín o misa

Con mucho dolor he visto mi querida comunidad de la parroquia San Martín de Porres, dividida en las redes sociales desde el domingo anterior y durante toda la semana. Fuimos otra vez noticia, aun recordamos con dolor la muerte del p. Oscar, el repentino fallecimiento del P. Arnau… y ahora esto. Basta leer las redes, hermano contra hermano, una comunidad que supo ser compacta, ahora dividida. El p. Abuin, con su estilo siempre alegre y coloquial, un gusto hablar con él, pero no así participar en “sus” misas, porque ya no son de la Iglesia esas misas, por haberle impregnado él su estilo, su modo, que no es el de la Iglesia. El feligrés no ve la diferencia de ir a misa o a un espectáculo humorístico. Me encantaría que traslade esa obra teatral debajo del templo donde hay un espacio recreativo y hasta aproveche y reparta allí las galletas vocación que suele hacerlo en el momento de la Comunión. Cada cosa en su sitio no? Solo eso y sin entrar en mayores análisis, como la desacralización de la liturgia y por lo tanto su abuso, la poca unción que se genera en el momento de la comunión “unos el Cuerpo de Cristo, otros, galletas vocación”. No creo que sea un buen mensaje para los niños, confundir, igualar una misa con un programa del Chapulín. La Iglesia tiene más de 2000 años catequizando a la niñez, San Juan Bosco lo hacía en sus oratorios, atraía a los niños con sus juegos, pero los juegos en el patio, en el templo, se adora a Cristo presente en el Sagrario o en altar en la Santa Misa. Y no se lo adora del modo que el párroco lo desee, aun con buena intención sino como lo manda la Iglesia. Esperamos que el P. Abuin este domingo recapacite y encamine su catequesis.