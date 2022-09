La distribución del ingreso: ¿cuál es el ingreso promedio de la población ocupada del país?

Respecto a la población ocupada, el Indec dio cuenta que se registró un ingreso promedio de $ 66.604 y un ingreso mediano de $ 53.000. También detalló que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $ 29.137, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $ 31.125. En tanto, la mayor equidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al “0” como el nivel de mayor igualdad y al “1” con el mayor desequilibrio. Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el segundo trimestre del año un valor de 0,414 puntos, contra 0,434 de igual período de 2021.