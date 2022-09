Todo lo que hay que saber sobre la compra online de productos en el exterior

¿Qué otros aspectos se modificaron y cuales se mantienen vigentes?

Si bien se tomó la decisión de retrotraer el tope de envíos vigente desde el 2016 y que había sido incrementado posteriormente en 2018, los los límites de peso y de unidades por envío no sufrieron modificaciones en la nueva disposición, ya que los usuarios todavía pueden comprar envíos que no superen los 50 kilos, y hasta tres unidades de mercaderías para uso personal y no comercial. De la misma forma, el máximo de envíos por persona seguirá siendo de cinco compras anuales.