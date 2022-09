Septiembre Musical: Hay rock para todos y Banda Sinfónica

“Trabajamos contando y cantando el lado B de la crianza de los hijos. La propuesta tiene mucho enganche con los adultos porque el mundo ahora se permite cada vez más no ser tan prócer y de desdramatizar. Por ejemplo, eso de mandarlos al turno mañana y arrepentirse; de renegar al ayudarlos a hacer la tarea o de pedirles que dejen el celular cuando nosotros no podemos soltarlo. Ahora hemos sacado una canción que ya es un éxito absoluto, acerca de la mamá o el papá que van al baño como vía de escape o a esconderse. El padre, que se queda dos horas en el baño y se lleva hasta la guitarra. Y la madre, a quien todos le preguntan dónde están las cosas y no la dejan en paz”, dice en parte de la divertida charla Gabriel Gabichu Wisznia, líder de Los Raviolis.