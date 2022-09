Se estudiará en Tucumán un novedoso medicamento para la esclerosis múltiple

Una de los beneficios es que esta nueva medicación es de administración oral, lo que facilitaría el tratamiento. Además, en el ensayo clínico no se utilizará placebo, como se hace habitualmente. Entonces, se comparará el fenebrutinib versus el mejor fármaco que haya disponible para esta enfermedad. “Los participantes no solo no se quedan sin medicación, sino que acceden a las mejor opción de tratamiento aprobado para ellos.”, explican en un comunicado difundido.