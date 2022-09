Uber: reunión con taxistas en Yerba Buena

El secretario de Gobierno de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, afirmó que el sistema Uber no es legal e informó que habían retenido tres automóviles adheridos a esa aplicación en esa ciudad. “Junto con el intendente Mariano Campero tuvimos tres reuniones con los taxistas. Les planteamos que estamos a favor de la aplicación de Uber, que nos parece bien el sistema que tienen y que no es una competencia porque tienen diferentes públicos”, explicó el funcionario municipal. “Los taxistas no piensan lo mismo. Le hicimos saber que si mejoran algunos aspectos del servicio no van a tener ningún problema en la competencia”, señaló. Macchiarola dijo que los municipios tienen que adherir a la norma provincial tratada en la Legislatura para poder incorporar Uber al sistema de transporte legal.